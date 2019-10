“Mama niet lief, mama beentje pijn”: moeder veroordeeld na beenbreuk van driejarige dochter

Damme / Brugge - Een 33-jarige vrouw uit Damme heeft in de Brugse strafrechtbank 30 maanden effectieve celstraf gekregen voor de mishandeling van haar driejarige dochtertje. Het meisje belandde met een dijbeenbreuk in het ziekenhuis waar haar uitspraken het verplegend personeel de wenkbrauwen deden fronsen. De papa van het meisje werd vrijgesproken.

“Mama niet lief. Mama beentje pijn. Mama slaan.” De woorden van een driejarig meisje uit Damme deden op 11 januari 2018 de alarmbellen afgaan bij het verplegend personeel van het AZ Sint-Lucas in Brugge. Het kind was daags voordien door haar papa op de spoedafdeling binnengebracht met een dijbeenbreuk. Volgens de vader was de breuk het gevolg van een ongelukkige val, maar na de uitspraken van het meisje werd het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling op de hoogte gebracht. Op 30 januari werd ook het Brugse parket op de hoogte gebracht. En dat meende dat er voldoende elementen waren om de vader en zijn toenmalige partner S.V. (33) voor de strafrechter te dagen wegens kindermishandeling.

Bijzonder veel pijn

Het openbaar ministerie vorderde respectievelijk drie en vier jaar effectieve celstraf voor de vader en de moeder, die op het moment van de feiten bij de politie gekend stonden voor drugsfeiten en intrafamiliaal geweld. “Onderzoek wees uit dat de complexe breuk van het meisje niet compatibel was met een val. De oorzaak was een abnormale kracht, die werd toegebracht door een derde. Het meisje moet bijzonder veel pijn hebben gehad. Maar volgens de verplegers vertoonde de moeder weinig affectie naar haar kind toe”, aldus de procureur.

De ouders werden na de feiten tot twee maal toe gearresteerd en verhoord. Ze bleven erbij dat het om een ongeluk ging en werden telkens opnieuw gelost door de onderzoeksrechter. Vast staat dat de vader de avond van de feiten tot twee keer toe naar het meisje ging kijken omdat ze maar bleef krijsen in haar bedje. De tweede keer stelde hij de breuk vast en ging hij met het meisje naar het ziekenhuis. “Hij vermoedt dat zijn dochter met haar been tussen de spijlen van haar bedje is beland”, aldus de advocaat van de vader. Ook de moeder is haar onschuld altijd blijven uitschreeuwen. “Dit was een ongeluk. Ik was al maanden vragende partij voor hulp omdat mijn dochter gedragsproblemen had.”

X-box gegooid

De rechter sprak de vader maandag vrij, maar S.V. kreeg 30 maanden effectieve celstraf. “Zij was die avond bijzonder agressief. Toen de papa het meisje naar de auto bracht gooide ze nog een X-box vanuit het venster naar hem. Ook de politie stelde vast dat ze last had van plotse gewelduitbarstingen. Dit was niet het normale gedrag van een bezorgde moeder wiens dochter met een breuk naar het ziekenhuis wordt gebracht. Zij heeft een schokkend gebrek aan besef van de kwetsbaarheid van kleine kinderen”, aldus de rechter, die ook verwees naar eerdere veroordelingen van S.V. wegens diefstal, misbruik van vertrouwen, weerspannigheid, verdovende middelen en talloze verkeersinbreuken.

Naar instelling

Na de feiten werden het slachtoffer en haar zusje in een instelling geplaatst. De rechter kende het slachtoffer één euro voorlopige schadevergoeding toe. Een deskundige werd evenwel niet aangesteld omdat het kindje intussen geen last meer heeft van haar verwondingen.