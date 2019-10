Haai eet soortgenoot op voor ogen van bezoekers Antwerpse zoo: “Het zijn en blijven jagers”

Antwerpen - In het aquarium van de Zoo van Antwerpen kregen bezoekers afgelopen weekend een weinig smakelijk tafereel te zien. Een haai zwom er rond terwijl de staart van een veel jongere haai uit zijn bek kwam. Hij had het dier doodgebeten. “Een spijtig en uitzonderlijk voorval”, zegt woordvoerster Ilse Segers. “Maar het instinct van die grote haaien kan je niet uitschakelen.”

“Euh, Zoo van Antwerpen, missen jullie een haaitje?”, schreef een bezoeker van het dierenpark zondag op Twitter. Hij deelde een filmpje van een grote zwartpuntrifhaai, die onverstoorbaar rondzwom in een groot aquarium terwijl de staart van een veel kleinere stierkophaai uit zijn bek hing.

“Het is een ongelukkig en uitzonderlijk toeval”, zegt Ilse Segers, de woordvoerster van de Zoo van Antwerpen. “De twee zwartpuntrifhaaien zitten al maanden samen met de twee stierkophaaien en nog twee andere haaiensoorten (bamboehaaien en tapijthaaien, nvdr). Er zitten ook andere vissen bij. Nog nooit heeft dat tot problemen geleid. Tot nu.”

Onwel geworden

Waarom de zwartpuntrifhaai de kleinere haai heeft aangevallen, zullen we wellicht nooit zeker weten. “Het kan zijn dat hij onwel geworden is of zich wat vreemd gedragen heeft omdat hij bijvoorbeeld ziek was”, zegt Segers. “Dan komt het instinct van die zwartpuntrifhaaien boven. Dat zijn en blijven toch jagers, en vreemd gedrag of onwel zijn kan een trigger zijn om dat dier te willen opruimen. We proberen te vermijden dat ze dat doen door hen genoeg voeding te geven, maar het is nooit uitgesloten.”

Het andere stierkophaaitje is uit voorzorg verplaatst naar een ander aquarium, maar moet zich dus geen zorgen maken als het niet zelf ziek is of onwel wordt. “Het ziet er niet naar uit dat er iets mee is, het zwemt nu ergens anders vrolijk rond.”

De zwartpuntrifhaai zal nu ook niet plots meer andere dieren beginnen aanvallen. Daar is altijd een trigger voor nodig. “De grotere haai uit het aquarium halen heeft geen zin”, zegt Segers.

Staart uit bek

Het gebeurt in de natuur wel vaker dat grote haaien kleinere exemplaren opeten, bijvoorbeeld na een ruzie. Het kleine dier is dan weerloos tegen de razendsnelle en dodelijke grotere haai. Dat opeten verloopt trouwens traag: de jager zwemt nog enkele dagen of weken - afhankelijk van de grootte van het slachtoffer - rond met het dier in zijn bek. Door de staart die er dan uithangt, levert dat een weinig smakelijk schouwspel op.

