Belgen verstopten 63 miljard in buitenland

63 miljard euro. Zo groot is het vermogen dat Belgen op buitenlandse rekeningen hebben staan. Dat staat in een nieuw Europees rapport over belastingontduiking dat De Standaard kon inkijken. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2016. Het gaat niet om bedrijven, maar om particulieren die hun geld in het buitenland hebben geparkeerd.

Die 63 miljard euro komt overeen met 14 procent van het Belgische bruto binnenlands product (bbp). Het hebben van buitenlandse rekeningen is op zich niet strafbaar, zeggen de auteurs van het rapport, maar “illegale praktijken en belastingontduiking blijven het belangrijkste motief”.

Dat buitenlands vermogen heeft een stevige impact op de ­belastinginkomsten van ons land, want volgens het rapport liep België er liefst 2 miljard euro aan ­belastinginkomsten mee mis in 2016. Tussen 2004 en 2016 ging het gemiddeld om 2,6 miljard euro aan gemiste belastingen per jaar. België staat daarmee op de zesde plaats binnen Europa. Slechts vijf andere EU-landen ­lopen, in verhouding tot hun bbp, nog meer belastingen mis.

België scoort wel vaker slecht in dat soort rankings, merkt fiscaal expert Michel Maus op. Volgens hem moet ons land vooral de oorzaken van die belastingontduiking aanpakken, waaronder de belastingdruk. “En dan vooral de ongelijke verdeling ervan”, zegt hij. “Anders blijven mensen hun foert-reactie behouden en zullen ze het foute fiscale pad opgaan.”