Vijftiger bekent moord op Antwerpse Maria (88), hij blijft aangehouden

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft in de loop van de voormiddag een 57-jarige Bosniër aangehouden wegens moord op een 88-jarige vrouw. De man heeft de feiten bekend.

De hulpdiensten werden gisterennamiddag opgeroepen voor een vrouw die zwaargewond op een bankje op de Stadswaag in Antwerpen zat. Omstaanders dienden haar de eerste zorgen toe in afwachting van de hulpdiensten. Het slachtoffer werd nog in allerijl overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis, maar in de loop van de avond is de vrouw overleden.

De politie was volgens buurtbewoners snel ter plaatse. Onder andere dankzij de camerabewaking aanwezig op het plein kon de politie snel een verdachte in beeld krijgen. Iets voor 20 uur kon de 57-jarige Bosniër gearresteerd worden in het Centraal Station.

De man werd deze voormiddag door de onderzoeksrechten verhoord. Hij bekende de feiten. De man wordt nu beschuldigd voor moord en zal donderdag voor de raadkamer verschijnen.

De buurt reageert geschokt op de moord. Maria, al 88 jaar, ging nog elke dag met haar hondjes buiten wandelen. Iedereen in de buurt kende haar. “Zo’n omaatje zou je voor al je kleinkinderen wensen”, reageert vriendin Sonia.

LEES OOK. Maria (88) vermoord door ex-buur tijdens wandeling met hond: “Alsof hij wraak op ons wou nemen”