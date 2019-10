Betoger lijkt pepperspray spuitende agenten vrij te pleiten, maar er zijn twijfels over Facebookpost

Een bericht op sociale media lijkt de politie vrij te pleiten voor de beelden die werden gemaakt tijdens de actie van klimaatbeweging Extinction Rebellion zondag in Brussel. ‘Lijkt’, want het is niet zeker dat de Facebookpost de hele waarheid vertelt.

“Dag vrienden. Ik ben de persoon op de foto. Er gebeurt niks illegaal. De agenten dienden me een product toe om de gevolgen van pepperspray te verzachten”, zo schrijft een zekere Jean-Christope Laming op Facebook.

Op het bewuste beeld – door een cameraploeg van VTM gemaakt – zie je de betoger geboeid op de grond liggen, waarna de agenten een product in zijn ogen spuiten. Wat zondag niet getoond werd, is dat de man enkele seconden later wel een antitraangasmiddel krijgt. Voor de politie waren de beelden de aanleiding om een onderzoek te starten naar mogelijke politiebrutaliteiten.

Maar pleit de Facebookpost de agenten nu vrij? Volgens bronnen dicht bij de Brusselse politie is het bericht van Jean-Christophe Laming ‘fake news’. “Op de foto is de werkende bus pepperspray duidelijk te zien”, zo klinkt het. De politie heeft weliswaar ook een product bij om de effecten van pepperspray voor de ogen te verzachten. “Maar dat zit in een totaal andere verpakking. Logisch ook: we willen niet dat onze agenten zich van product vergissen.”

“Niet enige incident”

Ook bij klimaatbeweging Extinction Rebellion beklemtonen ze dat het bericht niks verandert aan de feiten. “De bus pepperspray is goed te zien. Anderzijds klopt het ook dat sommigen van ons door de politie zijn geholpen en een tube kregen met daarin een product om de effecten van pepperspray te neutraliseren”, zo zegt woordvoerder Linde Polfliet. De klimaatbetogers beklemtonen anderzijds dat dit niet het enige incident was waarbij de politie over de schreef ging.

Het vermeende bericht dat de politie de betoger hielp – in plaats van pepperspray in zijn ogen te spuiten – wordt intussen gretig gedeeld op sociale media. Onder meer de bekende econoom Geert Noels vroeg “correcties” van wie de politie had beschuldigd.