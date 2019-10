Special Forces woedend over verplicht vertrek uit Syrische grensstreek: “Wij schamen ons”

Amerikaanse commando’s die vorig jaar nog zij- aan-zij met de Koerdische troepen tegen ISIS vochten, moet nu Noord-Syrië verlaten. Orders van de president. De Special Forces reageren woedend. “We moeten onze bondgenoten in de steek laten, net nu zo ons nodig hebben. We schamen ons diep”, klinkt het. De Koerden spreken van “verraad”.

Ze zouden niets liever doen dan de Koerdische troepen te steunen nu ze worden aangevallen. Maar de Amerikaanse president heeft bevolen om zijn troepen daar weg te halen. Te gevaarlijk. Ze willen betrokken raken bij het conflict en het Witte Huis wil geen gewonden of dode soldaten.

“Ik schaam me”, zei een officier die ook in Noord-Syrië had gediend aan de Amerikaanse media. De Special Forces moeten iets doen wat ze normaal nooit doen: weglopen uit een conflictgebied. “Dat is tegen onze principes. Je vlucht niet voor de vijand en je laat zeker geen bondgenoten in de steek. Dat wringt. Bij ons allemaal.”

Minister van Defensie Mark T. Esper zei zondag dat president Trump de ongeveer 1.000 Amerikaanse troepen in het noordoosten van het land had bevolen om de komende dagen en weken te vertrekken. Weg van het strijdtoneel.

De Special Forces werkten vorig jaar nog nauw samen met Koerdische troepen om de Islamitische Staat in Manbij, Syrië, te bestrijden. “We kenden elkaar en vertrouwden elkaar. We deelden eten, verzorgden elkaars gewonden. We waren bondgenoten. Op alle terrein. En nu moeten we hen in de steek laten. Dat knaagt bij de troepen”, getuigen enkele militairen anoniem.

De strijd om Kobani die in 2014 begon, gaf aanleiding tot de nauwe banden van de Verenigde Staten met de Koerden in het noordoosten van Syrië. Eerst stonden ze nog wantrouwig tegenover elkaar. Maar uiteindelijk konden ze niet meer zonder elkaar.

Ondanks de aanvankelijke terughoudendheid van de Obama-regering om hulp te bieden, voerden de Verenigde Staten later luchtaanvallen uit tegen oprukkende ISIS-militanten. Amerikaanse vliegtuigen dropten ook munitie, vuurwapens en medische voorraden voor de Koerdische strijders. Die hulp hielp het tij keren, de Koerden versloegen ISIS.

“We vullen elkaar perfect aan. Zij met hun terreinkennis, wij met onze militaire technieken”, zegt een commando aan The New York Times.

Amerikaanse militairen hopen dat Trump nog van gedacht zal veranderen en dat ze toch steun zullen mogen bieden aan hun Koerdische strijdbroeders die de Special Forces nu al “verraders” hebben genoemd.

