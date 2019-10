Chaos in Catalonië is terug na veroordeling politici: waarom de celstraffen een cadeau zijn voor de separatisten

9 tot 13 jaar cel hebben negen kopstukken van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging gekregen voor het organiseren van een “ongrondwettelijk” referendum. De komende dagen zullen de spanningen hoog oplopen in en rond Barcelona. De separatisten hadden voor het vonnis alles al in gereedheid gebracht om krachtig te reageren. Met straatprotest, blokkades en burgerlijke ongehoorzaamheid. Nu de politiek onmondig is gemaakt, moet de straat de strijd overnemen, klinkt het.