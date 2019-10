Wat is er aan de hand met Beerschot? Vier pijnpunten die Hernan Losada moet aanpakken

De wedstrijd van vrijdag tegen Westerlo (1-2) heeft één ding duidelijk gemaakt: dit Beerschot is ziek. Dat kersvers trainer Hernan Losada in twee dagen tijd de juiste medicatie zou vinden, dat konden we van de Argentijn niet verlangen. We vrezen echter dat hij voor de genezing een paardenmiddel zal nodig hebben. Vier pijnpunten van dit Beerschot.