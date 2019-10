Vrouw knalt op geparkeerde auto’s: drie verpleegsters delen in de brokken

Kortrijk / Ledegem / Wervik - Een jonge vrouw belandde maandagmorgen met haar Volkswagen Beetle op haar zij na een botsing in de Mellestraat. Drie geparkeerde wagens deelden in de brokken.

A.R uit Kortrijk was rond 9.30 uur onderweg van de R8 naar het centrum van Heule toen ze een rij geparkeerde auto’s niet opmerkte. Ze reed in op de dichtste wagen, waarna haar eigen auto kantelde. “Mensen uit de straat hebben geholpen om mij eruit te krijgen”, zegt de bestuurster die er met de schrik vanaf kwam. “Ik probeerde eerst via mijn schuifdak, maar dat lukte niet. Ze hebben dan toch mijn portier open gekregen.”

In totaal bleken drie geparkeerde wagens beschadigd te zijn bij de zware klap. Het waren allemaal auto’s van collega’s van het dagcentrum De Kolleblomme wat verderop in de straat. “Ik was aan het werk toen mijn naam plots werd afgeroepen”, zegt Elke Delefortrie uit Sint-Eloois-Winkel, een van de verpleegkundigen die in de brokken deelde. “Ook de wagens van mijn collega’s Riet en Sabine waren beschadigd.”

Straat versperd

De Opel Corsa van Elke was door de hevige klap vooruit gevlogen tegen de Seat Leon van Riet Buyse uit Wervik. De auto van collega Sabine Detremmerie sloot de rij af en werd ook geraakt.

Door het incident was de Mellestraat even versperd, maar de beschadigde voertuigen konden vlot worden getakeld. De politie zorgde ervoor dat het verkeer beurtelings voorbij kon.