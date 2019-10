Klein landje, grote belangen: waarom het staatsbezoek van Filip en Mathilde aan hun Luxemburgse buren en familie wél nuttig is

Koning Filip en koningin Mathilde vertrekken dinsdag op staatsbezoek naar het Groothertogdom Luxemburg. Voor Filip wordt het een weerzien met zijn neef, groothertog Henri. Maar wat gaan onze royals, buiten familie terugzien, doen in ons klein buurlandje? Wat is het nut van zo’n groots opgezet staatsbezoek aan buren en familie? Onze royaltywatcher Wim Dehandschutter, die in het spoor van het koningspaar zal meereizen, geeft de antwoorden.