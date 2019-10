Leerkracht geeft vier leerlingen van 15 en 16 jaar een opmerking over hun gedrag, even later wachten ze hem op

Het ging er heftig aan toe in het Aventurijncollege in Bergen-op-Zoom, vlak over de Belgisch-Nederlandse grens. Vier leerlingen van 15 en 16 jaar hadden tijdens de pauze een opmerking gekregen en dat zinde hen duidelijk niet. Ze wachtten de leerkracht op en sloegen en schopten hem in mekaar.

“Een triestige primeur voor de school”, noemt Mehlika Schopen het. “Op elke school komt agressie voor. Ook hier gebeuren al wat akkefietjes. Maar een leerkracht die geslagen en geschopt wordt, dat gaat wel heel ver.”

De jongeren werden donderdag kort na het geweldincident door de politie opgepakt en later die dag weer vrijgelaten. Ze zijn geschorst door de directie in afwachting van een definitieve beslissing. Mogelijk worden ze van school gestuurd.

Volgens Mehlika Schopen had de docent het viertal donderdag in de pauze aangesproken omdat ze zich niet gedroegen. “Gewoon een opmerking, niets meer. Maar blijkbaar toch te veel naar hun zin.”

Terwijl andere leerlingen zich weer naar de lesruimten begaven, wachtte het kwartet in het schoolgebouw de docent op die hen had berispt. “Hij is geslagen en geschopt. Gelukkig raakte hij niet erg gewond. Maar dit had erger kunnen aflopen. En bovendien hoort het niet. Niet op school, maar ook ergens anders niet.”

Het Aventurijncollege voor voortgezet speciaal onderwijs telt 175 leerlingen met sociaal-emotionele, gedrags- of psychiatrische problemen. Meestal worden problemen in de school opgelost. “Maar dit incident was te erg, dus zijn wij ingelicht”, zegt Eric Passchier van de politie Midden- en West-Brabant.

De vier zijn tijdelijk geschorst en mogen niet naar school komen. Binnen de school wordt nu bekeken wat er verder moet gebeuren. Het is niet uitgesloten dat ze van school worden gestuurd. Maar het is ook best mogelijk dat ze nog een kans krijgen. Ze zullen alleszins ook door de politie worden opgevolgd.