Vakantiegangers binden hond vast aan de buitenkant van motorhome: “Arm beest, echt beschamend”

Er zijn maandag beelden opgedoken op Facebook van een hond die in een kooitje zit dat “slechts met een elastiek” is vastgebonden aan een motorhome. De video werd gemaakt in Saint-Hubert, een gemeente in de provincie Luxemburg en wordt lustig bekeken en gedeeld op sociale media. Hoewel de video duidelijk vragen oproept over dierenwelzijn, is het niet duidelijk of de lokale politie heeft ingegrepen.

Volgens de Waalse man die de “schokkende” video op Facebook postte, werden de beelden maandagmiddag gemaakt. Volgens de Franstalige krant Sudinfo is de situatie waarin de hond zich bevindt “erg onveilig” en is dat de reden waarom de video verontwaardiging veroorzaakt.

“Als je jouw hond wil meenemen op vakantie, bind hem dan niet vast aan je motorhome met slechts een elastiek”, schreef de maker van de beelden bij de video. “Arm beest, echt beschamend.” De verontwaardigde man krijgt veel bijval in de reacties op Facebook en talloze mensen raden hem aan “onmiddellijk de politie te bellen”.

Eén persoon die reageerde op de beelden, ziet het echter iets positiever in: “Ik keur de manier waarop de hond wordt vervoerd niet goed, maar liever dit dan een hond die aan een boom wordt vastgebonden.”

Europese wet

Volgens verkeersinstituut VIAS (Het Nieuwsblad, 27 augustus 2019) staat het vervoeren van huisdieren niet specifiek in de wegcode. “Met een beetje goede wil kunnen de regels voor een lading ook van toepassing zijn op huisdieren”, zei woordvoerder Stef Willems toen. “De automobilist moet ervoor zorgen dat hij zijn voertuig altijd onder controle heeft.”

Het verkeersinstituut raadt aan om gebruik te maken van een gordel voor honden of een kooi die in de koffer kan worden gezet. “We hebben voorlopig nog nooit meldingen gekregen van iemand die zijn hond bijvoorbeeld in zijn dakkoffer vervoert”, klinkt het nu bij het VIAS. Het is echter niet duidelijk of deze manier van vervoeren verboden is door de Waalse dienst Dierenwelzijn. Die dienst is sinds 2014 een bevoegdheid van de gewesten.

Het niet-commerciële transport van huisdieren in Vlaanderen, Wallonië en Brussel is wel aan enkele regels onderworpen, door een Europese wet die in 2005 door de overheid werd geratificeerd. Het dier mag onder meer niet gewond raken of lijden tijdens de rit door de manier waarop het wordt vervoerd, en de veiligheid moet worden gegarandeerd. Het huisdier moet tijdens het transport ook over genoeg ruimte, water en voedsel beschikken.

