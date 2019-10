Man die ex-buurvrouw (88) de keel oversneed, stond bekend bij gerecht en psychiatrie: “In zijn ogen was hij moeten verhuizen door Maria”

Antwerpen -

Het had een gewone avondwandeling moeten zijn voor Maria Struyf (88) en haar hondje. Helaas kwam ze toevallig haar ex-buurman Nebojsa T. (57) tegen. Zonder te verpinken sneed hij Maria’s keel over. De man - gekend om psychiatrische problemen - nam vermoedelijk wraak omdat hij uit het appartementsgebouw was gezet.