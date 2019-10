Boze Catalanen blokkeren wegen en luchthaven van Barcelona, politie gebruikt traangas en rubberkogels

Na de veroordeling van negen separatisten tot lange gevangenisstraffen, zijn veel Catalanen maandag op straat gekomen om te protesteren. Kruispunten zijn versperd en manifestanten probeerden ook de luchthaven van Barcelona lam te leggen. Het kwam daarbij al tot opstootjes met de Spaanse oproerpolitie. Tientallen mensen zijn opgepakt. Wie in de komende dagen naar Catalonië reist, houdt best rekening met nog meer manifestaties.

Een oproep om de luchthaven te bezetten en het vliegverkeer in de war te sturen, werd onmiddellijk opgevolgd. Honderden manifestanten trokken richting luchthaven. Eerst blokkeerden ze toegangswegen, dan probeerden ze in het luchthavengebouw te geraken. Het kwam daar tot een confrontatie met de politie. Die gebruikte zelfs rubberkogels tegen de betogers.

Enkele honderden vluchten moesten worden afgelast of liepen grote vertragingen op.

In Gerona, Lleida, Tarragona en Manresa beantwoordden mensen de oproep van de Comités van de verdediging van de republiek (Comités de Defensa de la República) en de groep Tsunami Democratic. De treinverbinding tussen Barcelona en Girona werd op bevel van de politie stilgelegd, omdat er mensen op de sporen stonden. Ook daar moest de politie optreden.

Wie in de komende dagen naar Catalonië gaat, houdt er best rekening mee dat er nog meer betogingen zullen plaatsvinden.

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP

Maandagavond is een grote betoging gepland in Barcelona. De politie is daar massaal aanwezig.

Ook in Brussel

Ook in Brussel is betoogd tegen de veroordelingen in Spanje. Meer dan honderd Catalanen hebben maandagavond in Brussel geprotesteerd voor de ambassade van Spanje. Ze vragen de directe vrijspraak voor de veroordeelde Catalanen, want “het proces was een farce”, klinkt het bij de betogers.

De manifestanten brachten Catalaanse vlaggen mee en lieten zich duidelijk horen. Ze scandeerden in het Catalaans dat Spanje een fascistische staat is en de veroordeelde Catalanen meteen vrijgelaten moeten worden. Uit protest zongen ze ook samen het Catalaanse volkslied voor de Spaanse ambassade.

Ook morgen, dinsdag, verzamelen de Catalanen in Brussel. Om 12.30 u. begint een betoging op het Schumanplein. Wie met de wagen in de hoofdstad moet zijn, is gewaarschuwd.

LEES OOK. Chaos in Catalonië is terug na veroordeling politici: waarom de celstraffen een cadeau zijn voor de separatisten (+)