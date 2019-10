PSG moet Neymar missen tegen Club Brugge

Paris Saint-Germain zal Neymar ongeveer een maand moeten missen. Dat deelde de Franse kampioen maandag mee. De Braziliaanse superster mist zo de verplaatsing naar Club Brugge op de derde speeldag in groep A van de Champions League (22 oktober).

Ook de terugwedstrijd tegen Brugge, 6 november in het Parc des Princes, is in het gedrang. In de eigen competitie kan PSG onder meer geen beroep doen op de 27-jarige aanvaller in de “clasico” tegen Marseille (27 oktober). Zondag liep Neymar een hamstringblessure op in een vriendschappelijke wedstrijd van het Braziliaanse elftal tegen Nigeria (1-1). Al na 12 minuten moest hij naar de kant.

Nog volgens de regerende Franse landskampioen verloopt het herstel van Kylian Mbappé “positief”. Het 20-jarige Franse supertalent sukkelt met een kuitblessure, waardoor hij moest afzeggen voor de interlands met de Franse nationale ploeg.