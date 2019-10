Man in de hals gestoken op terras in Jette

Jette - In de Brusselse gemeente Jette is zondagavond een 24-jarige man neergestoken op het terras van een restaurant aan de Carton de Wiartlaan. Dat wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Het slachtoffer kreeg messteken in de hals en werd naar het ziekenhuis gebracht maar zou niet meer in levensgevaar verkeren. Voorlopig is nog geen verdachte opgepakt.

Het Brusselse parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend voor poging doodslag en zal de verschillende getuigen van het voorval laten verhoren. Ook de beelden van de bewakingscamera’s in de buurt zullen geanalyseerd worden. Het slachtoffer zelf kon nog niet verhoord worden maar dat zal gebeuren zodra zijn toestand het toelaat.

Wellicht ging het om een gerichte aanval. De dader stapte recht op het slachtoffer af en stak hem in de hals.