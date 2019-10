Man (57) blaast failliete meubelwinkel op voor verzekeringsgeld: 81 gewonden en talloze huizen beschadigd

Een Britse man is maandag veroordeeld omdat hij in 2017 verzekeringsfraude wilde plegen door zijn meubelzaak te doen ontploffen. De zaak van de 57-jarige Pascal Blasio stond op het punt op de fles te gaan door torenhoge schulden en een “te hoge huurprijs”. Hij besloot zijn winkel op te blazen om het verzekeringsgeld op te strijken. Dat doortrapte plannetje liep echter helemaal mis en de gigantische explosie veroorzaakte heel wat schade en gewonden.

25 maart 2017. Pascal Blasio gedraagt zich al enkele dagen verdacht. Getuigen zien hoe hij enkele meubelstukken uit zijn winkel sleept en bijna voor het eerst hangt er bordje met ‘gesloten’ voor het raam. De rolluiken zijn niet naar beneden en de winkel is bijna volledig leeggehaald. De man heeft eerder al geklaagd tegen een winkelier uit de buurt dat hij moeite heeft om de “hoge huurprijzen” te betalen, maar niemand vermoedt dat de man slechts twee weken heeft voor hij het faillissement zou moeten aanvragen.

Om 22.36 uur wordt de rustige buurt in het al even rustige verstedelijkte gebied New Ferry, op het Engelse schiereiland Wirral, opgeschrikt door een krachtige explosie. Voorbijgangers worden van hun sokken geblazen, ruiten springen aan scherven en pannen vliegen van de daken van de omliggende panden. De 21-jarige Lewis Jones raakt zwaargewond door de explosie. Zijn longen worden verwoest door de hete lucht en ook zijn nieren begeven het door de knal. De jongeman vecht maanden voor zijn leven, maar overleeft de ontploffing.

Schulden

“Een mirakel dat niemand werd gedood”, aldus ervaren hulpverleners die New Ferry als een “oorlogsgebied” omschrijven. “Dergelijke beelden zie je enkele op televisie tijdens berichten over aardbevingen of gebieden die plat gebombardeerd zijn.” Omstanders getuigen over de chaos, de gillende slachtoffers op straat. De openbare aanklagers gaan nog verder tijdens de rechtszaak: “Beelden van het einde der tijden.”

Er wordt onmiddellijk een onderzoek geopend naar de oorzaak van de ramp. Al snel komt Blasio in beeld als de schuldige. Als zijn financiële situatie wordt doorgelicht, blijkt dat de man - en zijn meubelzaak - in slechte papieren zitten. Hij heeft torenhoge schulden en had nog enkele dagen, hooguit twee weken, voor hij moest toegeven dat hij zijn winkel moet sluiten. Hij zag nog één oplossing: de verzekering oplichten.

Geknoei met de gasinstallatie

Blasio bereidt zijn plan goed voor: met gereedschap verwijdert hij nauwkeurig de afdekdop van het uiteinde van een gaspijp. Hij saboteert een veiligheidsklep waardoor het gas vrij door de pijp kan stromen en laat zijn zaak langzaamaan vol gas lopen. Nadat de winkel en de omliggende panden ontploffen, verliest hij geen tijd om een schadeclaim in te dienen bij de verzekering als compensatie voor de verwoeste meubelen, die al lang niet meer in de winkel staan.

Onderzoekers doorprikken al snel de leugens van de man, die blijft beweren dat zijn zaak in goede financiële gezondheid verkeert. De politie legt onbetwistbare bewijzen op tafel dat de winkel amper iets binnenhaalde en dat Blasio “niet voldoende geld had om in zijn dagelijks levensonderhoud te voorzien”. Forensisch bewijs dat er met het gas is geknoeid, nekt de man helemaal.

Hij is nu schuldig bevonden aan het veroorzaken van de explosie. De strafmaat is nog niet bekend, maar volgens de Britse media zal de man voor “een hele tijd achter tralies vliegen”.