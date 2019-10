Turkse voetballer niet meer welkom bij Duitse club nadat hij steun voor oorlog in Syrië uitspreekt

De Turkse voetballer Cenk Sahin (25) is niet meer welkom bij zijn club FC Sankt-Pauli nadat hij op zijn Instagram-account zijn steun voor het Turkse offensief in Noord-Syrië had uitgesproken. Dat maakte de club uit de Duitse tweede klasse maandag zelf bekend op zijn website. “Wij zijn tegen elke vorm van oorlog. Deze uiting van solidariteit strookt niet met de waarden van onze vereniging.”