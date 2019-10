Bulgarije-Engeland ondanks eerdere waarschuwingen twee keer stilgelegd: racisme en nazigroet van fans

De kwalificatiematch tussen Bulgarije en Engeland in het kader van EURO 2020 is maandagavond tot twee keer toe stilgelegd omdat de Bulgaarse thuisfans zich schuldig maakten aan racisme.

De match werd een eerste keer stilgelegd in de 28ste minuut. Toen werd in het stadion omgeroepen dat de wedstrijd definitief gestaakt zou worden mochten de racistische gezangen doorgaan. Beelden van de tribunes toonden een honderdtal Bulgaarse fans die, helemaal in het zwart getooid, de nazigroet brachten. Ze hielden ook shirts omhoog met de woorden ‘UEFA Mafia, No respect’, een persiflage op ‘Respect’-campagne van de Europese voetbalbond die tegen racisme streed.

In de 43ste minuut werd de match een tweede keer stilgelegd toen de Engelse verdediger Tyrone Mings (26) zwaar op de korrel werd genomen door het thuispubliek. Na een onderhoud tussen de scheidsrechter en Engels bondscoach Gareth Southgate werd de wedstrijd alsnog verdergezet.

Foto: Action Images via Reuters

Het UEFA-protocol schrijft drie stappen voor in het omgaan met situaties als deze. De eerste is een boodschap laten omroepen door de stadionspeaker. De tweede is de spelers weer de kleedkamers laten opzoeken om de gemoederen even te laten bedaren. Als dat ook niet helpt, is de derde stap het definitief staken van de wedstrijd.

Bulgarije zit al straf voor racisme uit

Net het racistisch bejegenen van spelers door fans was hèt gespreksonderwerp in de aanloop naar de wedstrijd. Bulgarije speelt de wedstrijd immers voor een gedeeltelijk gesloten stadion doordat hun fans zich tegen Kosovo en Tsjechië al hadden laten gelden met racistische spreekkoren.

De Engelsen, die een multicultureel elftal tussen de lijnen brengen, hadden eerder al aangekondigd van het veld te stappen als hun spelers aangepakt zouden worden op basis van huidskleur. Dat stuitte echter op een woedend antwoord van de Bulgaarse voetbalbond: zij vonden het niet kunnen dat ze zo ongenuanceerd werden weggezet als “racisten”.