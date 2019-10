Gouden BMW blinkt zo hard dat politie hem laat wegslepen wegens ‘te afleidend’

De wegpolitie van het Duitse Düsseldorf heeft zondag een BMW X5 laten wegslepen omdat hij “zo hard opviel dat hij andere mobilisten te veel afleidde”. De auto was helemaal beplakt met intens blinkende goudfolie. In kringen van autoliefhebbers is dat de jongste jaren een populaire techniek om voor een relatief zacht prijsje een auto te pimpen.