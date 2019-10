‘Vissende’ walvissen gefilmd dankzij drones en camera’s met zuignappen: “Baanbrekend”

Bultruggen staan bekend om hun complexe en inventieve jachttechnieken. En dat is nodig: een volwassen dier kan 3600 kilogram voedsel per dag naar binnen werken tijdens de zomermaanden. Onderzoekers van de Universiteit van Hawaï zijn er nu in geslaagd om één van die spectaculaire jachttechnieken in kaart te brengen: vissen vangen met een net van bellen. Dat deden ze door beelden van camera’s die met zuignappen op de walvissen waren bevestigd, te combineren met materiaal verzameld door drones. “Baanbrekend”, klinkt het nu.