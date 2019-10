Louis Tobback wordt ereburgemeester van Leuven

Leuven -

Tijdens een academische zitting reikt Leuven op maandag 4 november in de Stadsschouwburg “de eretitel van het burgemeestersambt” uit aan Louis Tobback (SP.A). Hij was burgemeester van de universiteitsstad van 1995 tot 2018. Tobback was jarenlang een absoluut politiek zwaargewicht. Hij was minister van Binnenlandse Zaken van 1988 tot 1994 en leidde daarna tot 1998 als voorzitter de toenmalige SP.