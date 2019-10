Drinken we binnenkort bier uit kartonnen flesjes? Verpakkingsindustrie wil milieuvriendelijk worden

In de strijd tegen de groeiende afvalberg komt de verpakkingsindustrie met een milieuvriendelijker alternatief voor plastic: flesjes en tubes in karton. Zo komt cosmeticagigant L’Oréal volgend jaar al met kartonnen tubes op de markt, terwijl brouwer Carlsberg eraan denkt om zijn bier voortaan in kartonnen flesjes te schenken.