Bewijsmateriaal even zoek tijdens assisenproces, maar gelukkig vindt alert jurylid het terug

Het Tongerse hof van assisen had gisteren een probleem: een van de bewijsstukken was zoek. Het ging om een onderdeel van een geluidsdemper voor het geweer waarmee Josée Widdershoven (64) tien jaar geleden was doodgeschoten. Uiteindelijk vond een alert jurylid het verstopte wapen terug.

Lei Beaumont blijft op zijn assisenproces voor de moord op zijn ex Josée Widdershoven zijn schuld ontkennen, ook al is er bezwarend materiaal opgedoken. In december 2009 schoot iemand Josée van dichtbij neer met een .22 long rifle. Maar niemand heeft die knal gehoord. Wellicht omdat er een geluidsdemper op het wapen was gemonteerd, vermoeden de speurders.

Toevallig had Beaumont zo’n long rifle. Ooit, zegt hij zelf, want hij had die eigenhandig in stukken gezaagd toen de wapenwet in 2006 verstrengd werd en hij geen vergunning meer kreeg. Tijdens verschillende huiszoekingen vonden de speurders geen spoor van het wapen. Behalve één ding: een zogenaamde “eindring”, waarmee een geluidsdemper op een geweer kan worden geschroefd.

Beaumont blijft volhouden dat hij nooit zo’n geluidsdemper heeft gehad. Maar zijn neef getuigde dat dat wel degelijk het geval was. Hij had de long rifle – met geluidsdemper – mogen lenen van zijn oom om een lawaaierige haan uit de weg te ruimen.

De advocaten van Beaumont vroegen maandag expliciet om de eindring te tonen aan de jury. Even ervoor was al een .22 long rifle getoond – niet het moordwapen, want dat is spoorloos. “Past die gevonden eindring eigenlijk wel op dat wapen?” Daar waren de onderzoekers niet zeker van. Dus ging men op zoek naar die eindring om het ter zitting te tonen. Helaas, dat ding was onvindbaar. Het lag niet tussen de overtuigingsstukken. Of toch niet op het eerste gezicht. Tot een jurylid na even neuzen in die stukken de bewuste eindring vond.De eindring bleek niet te passen op de long rifle .