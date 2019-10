Storm houdt lelijk huis in Koksijde

Koksijde / De Panne / Veurne - De kust is maandagavond getroffen door een zware storm die even voor 21 uur de westkust teisterde. In amper een uur tijd liepen er bij de hulpdiensten zo’n vijftig oproepen binnen. Vooral Koksijde is zwaar getroffen en kreeg ongeveer de helft van de oproepen.

Er werden heel wat bomen ontworteld door rukwinden tot 100 kilometer per uur. In de meeste gevallen vielen de bomen langs op straat en op pleinen maar in enkele gevallen is er ook sprake van schade door bomen aan huizen, caravans en auto’s.

In de Veurnestraat in De Panne waaide een dak van een tuinhuis twee huizen verder op een veranda. De straat tussen De Panne en Veurne werd overigens volledig afgesloten voor alle verkeer vanwege de grote hoeveelheid takken op de weg, al ligt er ook een mastodont van een boom die verzaagd moet worden door de brandweer.

Gewonden vielen er niet. Even werd gevreesd dat de kerk in De Panne vuur had gevat door een blikseminslag. Maar uiteindelijk ging het om vonken die uit de bliksemafleider kwamen, zonder al te veel erg.