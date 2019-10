Uitspraak Licentiecommissie over Kompany kan Anderlecht meer dan een miljoen per jaar kosten bij de fiscus

Vandaag spreekt de Licentiecommissie van de voetbalbond zich uit over de dubbele rol van Vincent Kompany als speler én coach, terwijl hij niet over de vereiste trainersdiploma’s beschikt. In het slechtste geval kan Anderlecht zijn proflicentie verliezen, een boete van 5.000 euro lijkt meer waarschijnlijk. Maar de rekening bij de fiscus zou weleens hoger kunnen oplopen.

De Belgische fiscus zal de uitspraak vandaag met bijzondere aandacht volgen. Alleen professionele sporters kunnen genieten van de forse belasting- en RSZ-voordelen, trainers betalen de volle pot. Anderlecht kan Kompany dan wel een spelerscontract hebben gegeven, dat betekent niet dat de fiscus dit zomaar zal slikken. Want zo zouden de clubs elke trainer een spelerscontract kunnen geven om geld te besparen.

“Welk gedeelte van de bezoldiging van een speler-trainer kwalificeert als een bezoldiging voor een sportbeoefenaar, is een feitenkwestie”, liet de FOD Financiën ons weten. Versta: ook daar zal worden gekeken naar de concrete feiten bij de beoordeling van het fiscale statuut van Kompany, mocht er ooit een controle komen. Daarbij kan de fiscus gebruikmaken van alle bewijsmateriaal, zoals de persconferentie bij zijn voorstelling, beeldmateriaal tijdens open trainingen én de uitspraak van de Licentiecommissie.

Foto: Isosport

Dit kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor paars-wit. Hoeveel Kompany precies verdient, weten we niet. Manager Michael Verschueren liet verstaan dat hij de best betaalde speler in de geschiedenis van Anderlecht is. Dus verdient Kompany meer dan de 2,7 miljoen euro per jaar die Trebel opstrijkt. Als we ervan uitgaan dat hij om en bij de 300.000 euro bruto per maand verdient (3,6 miljoen euro per jaar), dan wordt van dit bedrag nu 30.000 euro aan de fiscus betaald en 1.000 euro aan de sociale zekerheid. Kompany verdient in dat geval 150.000 euro netto en 120.000 euro vloeit terug naar de club.

Mocht de fiscus tot het besluit komen dat Kompany ook een gedeelte van zijn tijd trainer is, dan zal de administratie moeten inschatten over welk gedeelte het gaat: voor hoeveel percent is hij trainer en voor hoeveel percent speler? Gaan we uit van fiftyfifty, dan zou Anderlecht per maand zo’n 60.000 euro extra belastingen en 40.000 euro extra RSZ moeten betalen. Kompany zou dan maandelijks 10.000 euro netto moeten inleveren.

1,2 miljoen per jaar

Kompany’s contract begon te lopen op 1 juli. Dat zou betekenen dat Anderlecht de fiscus tot nu toe 300.000 euro extra zou moeten betalen, indien zou worden bewezen dat hij voor de helft van de tijd trainer was. Kompany zou een naheffing kunnen krijgen van 30.000 euro. Per jaar zou het voor Anderlecht een meerkost kunnen betekenen van 1,2 miljoen euro. En dat zou nog hoger kunnen oplopen in de periodes dat Kompany geblesseerd is, omdat je er dan van kan uitgaan dat hij meer tijd steekt in zijn trainerschap.