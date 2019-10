Gevangenen ontsnappen … om terug te keren met whisky

Vier gevangenen zijn ontsnapt uit de gevangenis van Beaumont in Texas. Niet om hun vrijheid tegemoet te gaan, maar om terug te keren met smokkelwaar als whisky en gsm’s.

Toegegeven, de vier zaten in het minst strengbewaakte deel van de gevangenis. En daar kampen ze al langer met hetzelfde probleem: gevangenen die het op een lopen zetten, om vervolgens terug te keren naar de gevangenis. Met smokkelwaar om aan hun medegedetineerden te verkopen. En deze vier – geïdentificeerd als Julian Lemus (34), Robert Young (45), Leo Martinez (25) en Silvestre Rico (35) – hadden blijkbaar ook meer zin in een slok sterkedrank of een paar dollars extra dan in hun vrijheid.

Tijdens een nachtelijke zoekoperatie afgelopen vrijdagnacht was duidelijk geworden dat ze de gevangenis hadden kunnen verlaten via een naburige ranch. Toen ze agenten zagen komen, sloegen ze op de vlucht. Maar ze konden ingerekend worden. De agenten noteerden dat ze smokkelwaar bij zich hadden. Een van hen droeg een grote tas, gevuld met flessen whisky en met telefoons.

Het was het kantoor van de plaatselijke sheriff die het nieuws van de ontsnapping wereldkundig maakte, met een foto van de vier erbij. En met deze boodschap: “We zullen onze inspanningen blijven voortzetten om van Jefferson County een veiligere plek te maken”. De vier ontsnapten krijgen er in elk geval een streepje op hun strafblad bij.