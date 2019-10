Vonnis zet de bom op scherp

“De dag dat de toekomst begint”, zo noemde de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging de dag dat het Hooggerechtshof haar vonnis zou vellen over de separatistische leiders. Gisteren werden die veroordeeld tot celstraffen van negen tot dertien jaar voor hun aandeel in het “ongrondwettelijke” referendum van twee jaar geleden. Naar die dag werd nauwgezet toegewerkt om de vlam opnieuw in de pan te laten slaan. Met hardere acties dan ooit.