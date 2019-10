Akkoord moet einde maken aan gewelddadige protesten

In Ecuador zijn de regering en de leiders van organisaties van inheemse volkeren tot een akkoord gekomen, dat een einde moet maken aan bijna twee weken van gewelddadige protesten in het Latijns-Amerikaanse land. Die braken uit nadat president Lenin Moreno had aangekondigd dat de subsidies op brandstof, die al ruim veertig jaar in zwang waren, worden afgeschaft. De vooral inheemse boeren in het land, die hun landbouwproducten naar de stad moeten transporteren, kwamen daarom in opstand. Tegelijk werd Rafael Correa, de ex-president van Ecuador die in België verblijft, ervan beschuldigd dat hij het geweld oppookte. In elk geval was het leven in hoofdstad Quito door het protest volledig lam komen te liggen.

Nu hebben regering en de inheemse organisaties gesprekken gehouden, die live op tv werden uitgezonden. Het resultaat is een akkoord waarbij de gecontesteerde intrekking van de brandstofsubsidies ongedaan wordt gemaakt. “Met dit akkoord wordt de mobilisering doorheen Ecuador gestopt en verbinden we onszelf ertoe de vrede in het land terug te brengen”, zeggen beide partijen in een gemeenschappelijk statement. Het akkoord is een tegenslag voor president Moreno. Die had herhaaldelijk gezegd dat zijn maatregel definitief was, maar dreigde te moeten aftreden als hij niet inbond.(jvr)