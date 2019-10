Trump richt bloedbad aan in bewerkt filmpje

Presidentskandidaat Bernie Sanders wordt in brand gestoken, de organisatie Black Lives Matter krijgt een kogel door het hoofd en nieuwsorganisatie CNN wordt gespietst op een houten staak. De VS is in de ban van een wreed filmpje waarin president Trump bloedig afrekent met zijn tegenstanders. Het fragment werd op afschuw onthaald bij nieuwsmedia, en ook de president zelf heeft de video al veroordeeld.