Onze voetbalredactie kiest zijn 23 Rode Duivels voor het EK

Laat de discussie beginnen. Carrasco of Vanaken? Boyata of Denayer? Verschaeren of Trossard? Benteke, Origi of Batshuayi? Roberto Martinez kan er de volgende zes maanden zijn hoofd over breken, onze voetbalredacteurs geven de bondscoach alvast een voorzet. Ze geven elk hun selectie om het werk van Martinez makkelijker te maken.