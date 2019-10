Ook sportief directeur François Vitali op weg naar de uitgang bij Cercle Brugge

Bernd Storck zette gisteren de reddingsoperatie van Cercle Brugge in met zijn eerste training. De komst van de 56-jarige Duitser, samen met twee nieuwe assistenten, is niet de enige koerswijziging. Sportief directeur François Vitali, onder vuur wegens een falend transferbeleid, staat dicht bij de uitgang. Over de Fransman wordt al langer gefluisterd dat hij wil terugkeren naar zijn vaderland. Volgens Oleg Petrov, gedelegeerd bestuurder en vicevoorzitter van moederclub Monaco, heeft Vitali om “bedenktijd over zijn volgende stap” gevraagd.