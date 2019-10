Italië ontvangt 176 bootvluchtelingen, EU zoekt nog steeds coalitie van welwillenden

Foto: Via REUTERS

De Italiaanse autoriteiten hebben maandagavond toestemming gegeven aan het reddingsschip Ocean Viking om de 176 migranten aan boord te laten ontschepen. Dat meldt de ngo SOS Méditerranée via Twitter. Intussen blijven Frankrijk en Duitsland zoeken naar Europese bondgenoten om de vluchtelingen op te vangen.

“Wij zijn opgelucht dat de 176 overlevenden zonder onnodig wachten op een veilige plaats van boord kunnen gaan”, aldus hulporganisatie SOS Méditerranée. Het reddingsschip Ocean Viking wordt beheerd door de ngo en door Artsen Zonder Grenzen.

Maandagavond kreeg het schip de toestemming van de Italiaanse autoriteiten om de 176 migranten die het aan boord had, in de zuidelijke haven van Taranto te laten ontschepen. Ocean Viking redde de migranten het voorbije weekend op de Middellandse Zee, hoofdzakelijk voor de kust van Libië. Ze zaten in verschillende rubberbootjes. Daarop vroeg SOS Méditerranée aan de Europese Unie om voor het schip een (Europese) aanmeerplaats aan te duiden. De Libische autoriteiten boden aanvankelijk Tripoli aan, maar de organisatie weigerde die optie. Op basis van het internationaal recht zou immers geen enkele Libische haven als veilig kunnen worden gezien.

Geen Europese verdeelsleutel

Ondanks herhaaldelijke inspanningen bestaat er in Europa geen verdeelmechanisme voor bootvluchtelingen. Daardoor moeten private schepen met migranten aan boord steeds langer op zee wachten voor ze in een haven kunnen aanleggen.

Al enkele maanden proberen Frankrijk en Duitsland een coalitie van welwillende EU-landen op de been te krijgen. Die zou de bootvluchtelingen kunnen opvangen die vanuit Noord-Afrika in Malta en Italië arriveren of die op zee gered worden. Het gaat om een groep van ongeveer 10.000 mensen.

Het Frans-Duitse initiatief raakte moeizaam uit de startblokken omdat de voormalige Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, elk akkoord blokkeerde en weigerde om reddingsschepen toe te laten in Italiaanse havens. Na de komst van de nieuwe centrumlinkse regering van premier Giuseppe Conte kwam er opnieuw vaart in de gesprekken. Om hun goodwill in de verf te zetten, kondigden Duitsland en Frankrijk aan om elk 25 procent van de bootvluchtelingen op te nemen.

Gisteren moest tijdens een bijeenkomst van ministers van Binnenlandse Zaken in Luxemburg de coalitie van welwillende landen uitgebreid worden. Hoeveel landen zich bij het Frans-Duitse initiatief zullen aansluiten, is nog niet duidelijk. Een zestal landen, waaronder Finland, Portugal en Luxemburg, zou actief willen meewerken, op voorwaarde dat er voldoende landen meedoen.

België doet niet mee

Denemarken, Nederland, Hongarije en ook België doen niet mee. Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) zegt dat een regering in lopende zaken in dit dossier geen beslissingen kan nemen.

Griekenland, Cyprus en Bulgarije eisten dan weer dat ook de vluchtelingen die op hun grondgebied aankomen – zo’n 50.000 mensen – over de EU verspreid worden.

