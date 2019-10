Plotse getuige moet hardrijdende Jordan Lukaku vrijpleiten: “Niet hij maar ik zat achter het stuur”

Erpe-Mere / Appels - Tijdens een zoveelste rechtszaak tegen Jordan Lukaku wegens overdreven snelheid en rijden zonder rijbewijs, dook maandag plots een getuige op die beweerde dat niet de Rode Duivel, maar wel hij achter het stuur zat van zijn peperdure Range Rover.

Heel wat Vlaamse politierechtbanken maakten ondertussen al kennis met de ‘sportieve’ rijstijl van Rode Duivel Jordan Lukaku. Na al een reeks veroordelingen door rechters in Sint-Niklaas, Aalst en Brugge was het maandag opnieuw de beurt aan Dendermonde. Daar had de speler van Lazio Roma in de rechtbank van eerste aanleg beroep aangetekend tegen een eerdere veroordeling door de politierechter tot zes maanden rijverbod, een boete van 4.400 euro en het opnieuw afleggen van alle proeven. Zijn peperdure Range Rover werd door de rechtbank verbeurdverklaard.

Lukaku kreeg de straf omdat hij op 7 maart 2016 geflitst was op de E40 in Erpe-Mere in de richting van Brussel met een snelheid van 134 kilometer per uur. Op zich geen buitensporig grote snelheidsovertreding, ware het niet dat er op dat moment een rijverbod tegen de voetballer liep.

Jordan Lukaku was maandag zelf niet aanwezig bij zijn proces, maar had wel een vriend gestuurd naar de rechtbank. Die kwam verklaren dat niet de Rode Duivel achter het stuur zat van zijn auto op het moment van de feiten, maar wel hijzelf. “Ik maakte de snelheidsovertreding”, wist de man te vertellen. “In welke omstandigheden dat gebeurde, weet ik niet meer.”

Procureur Patrick Henninck hechtte weinig waarde aan de nieuwe verklaring en vroeg een herbevestiging van de straf die Lukaku eerder al kreeg van de politierechtbank in Dendermonde.

De maanden rijverbod die Jordan Lukaku de laatste jaren opstapelde zijn ondertussen niet meer te tellen. Zijn laatste veroordeling dateert van mei dit jaar. Toen werd hij door de rechtbank in eerste aanleg van Antwerpen in beroep veroordeeld tot negen maanden rijverbod wegens racen op de E19 in Rumst. Ook in die zaak beweerde de Rode Duivel dat het een vriend was die achter het stuur van zijn wagen zat.

De rechter in Dendermonde doet op 18 november uitspraak in zijn zaak.