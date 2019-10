Man doodt vier mensen en brengt lijk mee naar politiekantoor

In de Amerikaanse staat Californië heeft een man zichzelf bij de politie aangegeven omdat hij naar eigen zeggen een viervoudige moord pleegde.

Hij bood zich maandag rond de middag aan in het politiekantoor in Mt. Shasta, ten noorden van San Francisco, en had als bewijs het levenloze lichaam van een van de slachtoffers meegebracht, meldt de Amerikaanse zender CNN. Het lichaam lag in zijn auto.

De man werd meteen opgepakt. De lijken van de drie andere slachtoffers werden zowat 300 kilometer verderop in zijn woning in Roseville nabij Sacramento ontdekt.

Over het motief voor de viervoudige moord bestaat nog geen duidelijkheid. Dader en slachtoffers zouden elkaar gekend hebben.