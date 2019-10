Voetbalbond onderzoekt militaire groet van Turkse voetballertjes uit Beringen

Beringen -

Voetbal Vlaanderen, een tak van de Belgische Voetbalbond, is een onderzoek gestart naar enkele foto’s en filmpjes van de Beringse club Turkse FC. Daarop is te zien hoe kinderen een militaire groet brengen aan de Turkse vlag. Ze lijken daarmee de soldaten in de Turks-Syrische oorlog te eren.