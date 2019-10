“Horrorhuis” ontdekt in koranschool in Nigeria: ruim 300 jongens vastgeketend en misbruikt

In Nigeria is opnieuw een “horrorhuis” ontdekt in een koranschool, in de noordelijke staat Katsina. Er werden meer dan 300 jongens aangetroffen. De slachtoffers werden vastgeketend, gefolterd en seksueel misbruikt. Dat heeft de plaatselijke politie gemeld.

Begin oktober bracht een politieoperatie ook al dergelijke praktijken aan het licht in een andere islaminstelling in de naburige staat Kaduna.

Het misbruik in Katsina werd ontdekt tijdens een inval van de politie. Die was getipt door enkele leerlingen die zondag uit de school konden ontsnappen en op straat vertelden onder welke omstandigheden zij werden vastgehouden. De kinderen waren in opstand gekomen tegen de onmenselijke behandelingen, waarna “een aantal is kunnen ontsnappen... terwijl een zestigtal anderen ter plaatse zijn gebleven”, aldus politiechef Sanusi Buba.

Foto: REUTERS

Volgens Buba werd de instelling veertig jaar geleden opgericht door de 78-jarige moslimreligieuze Bello Mai Almajirai, die het beheer van de school nadien overliet aan zijn zoon. De leerlingen kwamen uit verschillende regio’s van Nigeria en werden er door hun familie naartoe gebracht om de Koran te leren en om er behandeld te worden voor onder meer drugsverslavingen.

De eigenaar van de instelling en de leerkrachten die tijdens de raid zijn kunnen ontkomen, zullen worden opgespoord om voor hun daden te boeten, verklaarde de politie. Intussen proberen de autoriteiten de identiteit van de kinderen te achterhalen opdat zij naar hun familie zouden kunnen terugkeren.

Het noorden van Nigeria heeft een groot aantal quasi officiële “opvoedingsgestichten”, met streng religieus onderwijs, bij een gebrek aan publieke instellingen voor kwetsbare jongeren.