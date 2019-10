Videobeelden van hardhandig optreden veiligheidspersoneel gaan viraal: NMBS onderzoekt arrestatie

Brussel - De NMBS is een intern onderzoek gestart naar het hardhandig optreden van twee veiligheidsagenten die een oude man van een trein halen. Een filmpje van die interventie werd al massaal gedeeld op sociale media.

In een eerste filmpje dat een treinreizigster zondagavond maakte, is te zien hoe een oudere man in het gangpad van de trein staat, omringd door twee veiligheidsagenten van Securail. De situatie ontspoort volledig en de man wordt in een houdgreep genomen door één van de agenten.

De agent manen de man aan tot kalmte en vragen hem om de trein te verlaten. Een vrouw die de scène ziet, probeert tussenbeide te komen. “Stop, u doet die man pijn. Het gaat hier om een oudere man, dat ziet u toch?”, zegt de vrouw. De eis van de dame valt echter in dovemansoren.

De oudere man roept plotseling “Shabbat Shalom”, wat een oproep tot rust en vrede is, maar ook dat mag baten. “Ik wil gewoon de trein nemen. Ik heb een abonnement”, zegt de man tegen de agenten. Die blijven hem in een houdgreep houden en vragen dat hij van de trein stapt en dat er genoeg treinen zijn richting Brussel Centraal.

De hele scène speelde zich af het station Schuman.

In een tweede filmpje is te zien hoe de man uiteindelijk van de trein is gehaald en op zijn buik op het perron ligt, terwijl de twee agenten hem tegen de grond duwen. “Ik was echt in shock”, vertelt de vrouw die de video op Twitter plaatste. Daar is het filmpje al meer dan 65.000 keer bekeken. “Deze oude man had zijn abonnement bij, maar omdat hij dakloos is, werd hij agressief behandeld door Securail. Hij had het op een bepaald moment zelfs moeilijk om te ademen.”

Uit de video’s is echter niet af te leiden wat er voorafging aan de tussenkomst van de agenten. Mogelijk was de man zijn ticket niet geldig. “Maar dat is geen reden om zo op te treden”, reageren de mensen op het filmpje.

Bij de NMBS waren ze karig met informatie. “We hebben het filmpje inderdaad ook gezien en zijn met een intern onderzoek gestart”, zegt woordvoerder Bart Crols. “Zulke zaken nemen we zeer ernstig.”

