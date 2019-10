LeBron James: “Omstreden Hongkong-tweet was gebaseerd op verkeerde informatie”

De Amerikaanse basketbalster LeBron James heeft kritiek geuit op de manager van de basketbalploeg Houston Rockets, wiens tweet over de protesten in Hongkong heel wat ophef heeft veroorzaakt in China en de VS. Volgens James was Daryl Morey verkeerd geïnformeerd over de situatie toen hij zijn steun uitsprak voor de protestbeweging in Hongkong.

“Ik wil niet in een polemiek geraken met Daryl Morey, maar ik geloof dat hij niet op de hoogte was van de situatie”, zei James aan de pers voor een oefenmatch van zijn Los Angeles Lakers. “Zoveel mensen konden benadeeld zijn, niet alleen financieel, maar fysiek, emotioneel, spiritueel. Laten we voorzichtig zijn in wat we op Twitter plaatsen en wat we zeggen en wat we doen, ook al hebben we het recht op vrije meningsuiting, maar daar kan ook heel wat negatiefs uit voortkomen.”

Na zijn uitspraken, verduidelijkte de NBA-ster zich nog op Twitter. “Ik geloof niet dat de gevolgen van de tweet in overweging zijn genomen. Ik spreek niet over de essentie. Daar kunnen anderen over spreken”, aldus James. “Mijn team en deze liga hebben net een moeilijke week meegemaakt. Ik denk dat mensen moeten begrijpen wat een tweet of een verklaring anderen kan aandoen. Ik geloof niet dat iemand stopte en overwoog wat zou gebeuren. Hij kon een week gewacht hebben voor het (de tweet, nvdr.) te versturen.”

Let me clear up the confusion. I do not believe there was any consideration for the consequences and ramifications of the tweet. I’m not discussing the substance. Others can talk About that. — LeBron James (@KingJames) October 15, 2019

My team and this league just went through a difficult week. I think people need to understand what a tweet or statement can do to others. And I believe nobody stopped and considered what would happen. Could have waited a week to send it. — LeBron James (@KingJames) October 15, 2019

Omstreden tweet

Daryl Morey had op 4 oktober een afbeelding geplaatst met het opschrift “Strijd voor Vrijheid, Steun Hongkong”. Hij verwijderde de tweet snel, maar de uitspraak zette China bijna onmiddellijk in lichterlaaie. Dat leidde tot de annulering van enkele evenementen en sponsorcontracten in het land. De staatszender zond ook de oefenwedstrijden in het land niet meer uit.

De Amerikaanse basketliga NBA had in een eerste reactie gezegd dat het “betreurenswaardig” was dat het standpunt van Morey vele van de “vrienden en fans in China” had beledigd. Die reactie leidde dan weer tot kritiek van Amerikaanse parlementsleden. Zowel Democratische als Republikeinse congresleden, ook senatoren, beschuldigden de organisatie ervan de vrijheid van meningsuiting op te offeren om haar toegang tot de Chinese markt te bewaren.

Geplooid voor Chinees geld?

In een tweede, ietwat forsere reactie beklemtoonde de NBA daarna zich niet te verontschuldigen voor de tweet en benadrukte de federatie ook het recht op de vrijheid van meningsuiting. De volgende dag schortten alle elf officiële partners van de NBA in China hun banden op, aldus de Amerikaanse zender CNN.

Voor de NBA en de teams spelen financiële belangen mee. China vertegenwoordigt minstens 10 procent van de huidige inkomsten van de liga, aldus een analist aan CNN. Naar verwachting zou dat kunnen oplopen tot 20 procent tegen 2030.

In Hongkong vinden sinds juni meer en meer gewelddadige protesten plaats. De manifestanten eisen er meer autonomie en klagen de groeiende invloed van Peking aan.