Op je 27ste baas van een uitzendkantoor

Waregem - Werken in de uitzendsector is op alle vlakken werken met mensen. Tegelijk is het vaak ook een vrij jonge sector. Een mooi voorbeeld daarvan is Floris Cossey. Als twintiger leidt hij zijn eigen uitzendkantoor in Waregem. "Je kan als jonge kracht heel erg doorgroeien."

Dat hij graag aan het hoofd zou staan van een uitzendkantoor en leiding wil geven, zo vertelde Floris Cossey een klein jaar geleden tijdens zijn sollicitatie bij Agilitas (het vroegere t-groep). Na een achttal maanden is het zover: Floris staat sinds een aantal weken aan het hoofd van een Agilitas-kantoor in Waregem. Al ging er wel een uitgebreid en divers managementtraineeprogramma aan vooraf.

Vier aspecten

Met zijn 27 jaar is hij als zogenaamde office manager – zelfs voor de eerder jonge uitzendsector – vrij jong. Ook al had hij wel al ervaring. “Vanuit mijn vorige job als consulent in een ander uitzendbedrijf had ik wel ervaring in de sector, maar zo’n eigen kantoor is toch nog iets anders”, stelt hij. Zo blijken uitzendbedrijven qua aanpak en interne organisatie wel eens te verschillen.

Floris wist alvast wat hij wilde. “Bij mijn sollicitatie gaf ik mijn ambitie aan om een eigen kantoor te leiden. Een leidinggevende functie trok me aan. We bespraken toen dat ik me verder kon bekwamen in de vier belangrijke aspecten die bij het leiden van zo’n uitzendkantoor komen kijken: verkoop, financiën, de persoonlijke doelstellingen van je collega’s en ten slotte de praktische werking van zo’n kantoor zelf.”

