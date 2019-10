Belgische topmanager in VS veroordeeld tot 15 maanden cel voor handel met voorkennis

Een Belgische topmanager is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 15 maanden cel. De 46-jarige Nicolas Z. werd vorige week schuldig bevonden aan handel met voorkennis, waarmee hij samen met een andere Belg 1 miljoen dollar opstreek. Dat schrijft De Tijd.

Z. werkte van 2011 tot 2012 in Londen voor het Texaanse energiebedrijf Cheniere Energy. Hij had als ‘vicepresident trading’ toegang tot vertrouwelijke informatie, die hij doorspeelde aan ex-studiegenoot Francis V. S.. Die gebruikte die informatie om op strategische momenten aandelen te kopen en te verkopen, en zo op illegale wijze 1 miljoen dollar te verdienen.

Z. werd in 2014 formeel beschuldigd door de Amerikaanse autoriteiten, maar werd pas in april 2019 op verzoek van de FBI aangehouden in het Italiaanse Pisa. Sinds juni zat hij in hechtenis in de Verenigde Staten. Hij pleitte schuldig aan de telastenleggingen, en werd afgelopen donderdag veroordeeld tot 15 maanden cel en een boete van 6.000 dollar.