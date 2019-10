Vrouw uit Sint-Pieters-Leeuw opgepakt voor messteken aan echtgenoot

Sint-Pieters-Leeuw - Een 36-jarige vrouw uit Sint-Pieters-Leeuw is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst omdat ze haar echtgenoot zou hebben neergestoken. Dat wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. De vrouw ontkent de messteken en verschijnt vrijdag voor de raadkamer. Die moet zich uitspreken over haar verdere voorlopige hechtenis.

De feiten vonden in de loop van het voorbije weekend plaats, in het appartement van het koppel in de Jan Baptist Wautersstraat. Toen de opgeroepen politie ter plaatse kwam, meldde de 45-jarige man dat zijn 36-jarige vrouw hem had neergestoken. De man werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zijn toestand zou intussen stabiel zijn. De steekpartij zou zich hebben voorgedaan bij een hoogoplopende ruzie tussen de twee geliefden.

“De vrouw werd verhoord, maar ze ontkent de feiten”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “Ze werd niettemin voor poging doodslag voor de onderzoeksrechter geleid en die heeft haar onder aanhoudingsbevel geplaatst.”