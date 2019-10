Nederlandse vader met zes kinderen wachtte jaren in kelder op het einde der tijden: “De kinderen hadden geen idee dat er nog andere mensen op de wereld bestonden”

De Nederlandse politie heeft zondag op een boerderij in de noordelijke provincie Drenthe een Nederlandse man aangetroffen, die al jaren samen met zijn zes kinderen in een kelder leefde in afwachting van “het einde der tijden”.

De politie trok zondag op onderzoek uit naar de boerderij in de gemeente Ruinerwold nadat een 25-jarige jongeman uit de boerderij verdween en compleet verward in een café verscheen. De politie doorzocht daarop de afgelegen en volledig dichtgetimmerde boerderij, en ontdekte achter een kast in de woonkamer een trap naar de kelder. Daar woonden de bedlegerige 58-jarige vader, die enkele jaren geleden een herseninfarct zou hebben gehad, met zijn zes kinderen tussen 16 en 25 jaar oud. In afwachting van “het einde der tijden”.

Ze hadden naar verluidt geen enkel contact met de buitenwereld en wisten zelfs niet dat er nog andere mensen op de wereld bestonden. Het gezin leefde zelfvoorzienend met een groentetuin en een geit op het erf. Daarnaast werden enkel nog een blaffende hond en enkele ganzen aangetroffen. Buren dachten dat de man er alleen woonde.

De vader werkt momenteel niet mee aan het onderzoek en is opgepakt, de rest van de familie is in afwachting van het onderzoek door de politie ondergebracht in een recreatiepark. Het is niet bekend waar de moeder van de kinderen zich bevindt. Volgens Nederlandse media “bestaat de kans dat zij begraven ligt op het terrein”.

We hebben zes meerderjarigen aangetroffen, daar is zorg en aandacht voor. Alle scenario’s staan nog open. Ons onderzoek is in volle gang en meer informatie kunnen we op dit moment niet delen. — Politie Drenthe (@poldrenthe) October 15, 2019