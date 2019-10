Barcelona maakt zich op voor nieuwe protestacties: “Grote kans dat drukke punten en snelwegen straks weer worden afgesloten”

Na de hevige protesten van maandag op de luchthaven El Prat en in Barcelona zelf, is het er voorlopig opnieuw rustig. “Maar we verwachten dat er deze namiddag opnieuw protest zal zijn op drukke plaatsen en dat snelwegen afgesloten zullen worden”, zegt Vlaming Raf Jacobs, die in Barcelona woont en werkt. Buitenlandse Zaken past het reisadvies voorlopig niet aan.