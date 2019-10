PVDA razend om opslag van 42 procent voor Antwerpse gemeenteraad: “Dit is zelfbediening”

De Antwerpse gemeenteraadsleden stemmen volgende week over de vraag of ze zichzelf een hogere vergoeding toekennen voor hun aanwezigheid in de gemeenteraad en de commissies. Het presentiegeld wordt verhoogd van 150 naar het officiële maximum van 213 euro per keer. “Dit is zelfbediening, terwijl het stadspersoneel de buikriem moet aanhalen”, zegt oppositiepartij PVDA.