Politie zoekt brutale overvallers van 85-jarige dame op Valentijnsnacht in De Panne

De Panne - De federale politie verspreidt beelden van twee verdachten van een brutale overval op een 85-jarige vrouw in de nacht van 14 op 15 februari in De Panne. Ze hoopt aan de hand van nieuwe getuigenissen de zaak te kunnen oplossen.

In de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 februari 2019, Valentijnsnacht, sloegen twee daders het raam in van een woning aan de Hoge Duinenlaan in De Panne. De bewoner – een alleenwonende vrouw van 85 – werd door de daders op de grond gegooid en met veel geweld in bedwang gehouden. Ze doorzochten de woning en gingen uiteindelijk aan de haal met juwelen en andere waardevolle voorwerpen.

Onderzoek leidde de speurders tot nu toe niet naar de daders. Daarom doen ze een oproep via de media en verspreiden ze beelden van bewakingscamera’s in de buurt. Daarop is te zien hoe een man en een vrouw om 00.20 uur in de buurt liepen. De vrouw droeg een lange mantel en hoge hakken. Het koppel, dat duidelijk opgekleed was, verdween snel weer uit beeld.

Een uur later kwam diezelfde man opnieuw in beeld, 20 minuten later nog eens. Niet met de vrouw deze keer maar met zijn vermoedelijke kompaan.

“Ze wandelden samen op en af om uiteindelijk toe te slaan. Ze zijn de woning binnengegaan en hebben de vrouw overmeesterd in haar slaapkamer. Ze werd behoorlijk hard aangepakt. De daders stalen juwelen en persoonlijke spullen. Om 02.02 uur vluchtten ze weg met een zak met daarin vermoedelijk de buit”, zegt Frederic Vandenbrouck van de politie Westkust.

Rösti en emmentalkaas

De volgende dag vond een gemeentearbeider op de zeedijk in De Panne naast een vuilnisbak een boodschappentas van Lidl met daarin een deel van de buit. Daarbij gouden kettingen, een gouden tand en ringen. Waarom ze de juwelen daar achterlieten, is ook voor de speurders een raadsel.

In de zak zat ook een kassaticket van 7 februari. In de Lidl aan de Zeelaan in De Panne werden vanillepudding, rösti, hamburgers, witbrood, stokbrood, bier en geraspte emmentalkaas gekocht. Ook de tas zelf werd aangekocht.

De speurders vermoeden dat de daders mogelijk in een hotel of vakantiewoning verbleven tijdens de Valentijnsperiode. Ze doen dan ook een oproep naar iedereen die woningen verhuurde in die periode.

De daders spraken beiden Frans. Een van hen is 25 à 30 jaar oud en tussen 1,75 meter en 1,80 meter lang. Hij heeft een getaande huidskleur en een heel verzorgd voorkomen. Hij droeg een beige broek, een lichtkleurige pull en zwarte schoenen. De tweede dader was groter dan zijn kompaan. Hij had een zwarte huidskleur en zijn haar was geschoren. Hij droeg een donkere donsjas met kap en een kraag in bont.

Herkent u de daders of meent u te weten wie de vrouw is, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800-30.30.0 of via opsporingen@police.belgium.eu.