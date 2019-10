Veljkovic en ex-bestuursleden van KV Mechelen dienen annulatieverzoek in om van beroepsverbod af te geraken

De veroordeelde bestuursleden van KV Mechelen Stefaan Vanroy, Olivier Somers en Johan Timmermans tekenen samen met spelersmakelaar Dejan Veljkovic een annulatieberoep aan bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel tegen de uitspraak van het BAS. Het viertal kreeg van het Arbitragehof voor de Sport een beroepsverbod in de voetbalwereld opgelegd en die straf willen ze nu bij een burgerlijke rechtbank laten vernietigen.

Belangrijk: het annulatieverzoek heeft géén betrekking op de disciplinaire veroordeling van KV Mechelen. De onontvankelijkheid van de degradatievordering werd door het BAS uitgesproken op 10 juli en de termijn van zes maanden om tegen dat vonnis een annulatieverzoek in te dienen is ondertussen verstreken.

De straffen tegen Veljkovic en de ex-bestuurders werden pas uitgesproken op 17 juli. Ook Thierry Steemans heeft in principe dus nog tot overmorgen tijd om een annulatieverzoek in te dienen.

De zaak zal voorkomen op maandag 28 oktober om 8.45 uur voor de tweede kamer van eerste aanleg in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel. Alle partijen die betrokken waren in de BAS-procedure - van de supporters van KV Mechelen tot zelfs Tubeke - kregen vandaag een dagvaarding in de bus.

Beerschot volgt zaak met argusogen

Thomas Gillis, de advocaat van Beerschot, zegt dat deze procedure wel degelijk ook een risico inhoudt voor de club KV Mechelen. Volgens hem betekent het heropenen van de zaak dat ook de uitspraak over de niet-degradatie van Malinwa kan vervallen, waardoor de zaak opnieuw op tafel komt en bij een nieuwe veroordeling KV Mechelen alsnog zou degraderen.