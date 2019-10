Ontslagen vakbondsman blijft actief vanuit mobilhome voor hoofdkwartier

Zaventem - Laurent Vanhaelen, de hoofdafgevaardigde van de christelijke vakbond CNE die op 25 juli door Econocom ontslagen werd, zet vanaf volgende week maandag zijn syndicaal werk voor werknemers van de IT-dienstverler verder vanuit een mobilhome voor het hoofdkantoor van het bedrijf op de industriezone van Zaventem. Dat hebben de vakbonden dinsdag bekendgemaakt.

Vanhaelen was naast syndicaal hoofdafgevaardigde ook secretaris van de ondernemingsraad. Ondanks enkele protestacties en diverse compromissen die de vakbonden op tafel legden, handhaafde de directie het ontslag. Ook een verzoeningsvergadering op 12 september op het federaal ministerie van Werk bleef zonder resultaat. Econocom verkoos aan de vakbondsman de voorziene beschermingsvergoeding uit te keren.

“De directie verweet Vanhaelen dat hij een deel van zijn werkuren besteedde aan intern vakbondswerk. Door het ontslag en de uitgekeerde beschermingsvergoeding helpt Econocom nu de vakbondsman om gedurende diverse jaren voltijds aan vakbondswerk te doen. Hij wil van deze situatie dan ook het beste maken en zijn ervaring en engagement ten dienste stellen van zijn vroegere collega’s en werknemers in andere ondernemingen”, aldus de vakbonden.

Vanaf maandag 21 oktober zal de vakbondsman met een ‘fully equiped’ mobilhome neerstrijken aan de poorten van Econocom. “Hij zal er tot en met woensdag kantoor houden voor werknemers die informatie, hulp of bijstand vragen, documentatie verstrekken over de sociale verkiezingen, uitkijken naar kandidaten voor de lijsten en werknemers aanmoedigen om hun stem uit te brengen.” De komende weken trekt hij ook naar andere bedrijven. Zo staat hij op 24 oktober aan het kantoor van Claeys & Engels in Oudergem.