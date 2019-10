Minister-president Jan Jambon (N-VA): “We maken het Vlaams Belang heel makkelijk bij volgende verkiezingen”

“Ik vind dat we het Vlaams Belang nu heel makkelijk maken om bij de volgende verkiezingen weer met onrealistische voorstellen te komen, die de elementaire toets van de rechtsstaat niet doorstaan, en toch weer veel zetels naar zich toe te trekken.” Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon dinsdag tijdens het openingscollege van politicoloog Carl Devos aan de UGent.

Jambon had geen speech voorbereid, maar beantwoordde dinsdag vragen van de studenten politicologie. Veel daarvan gingen over de lange regeringsvorming en de gesprekken tussen informateur Bart De Wever en Vlaams Belang. Jambon liet verstaan dat voor hem Vlaams Belang mee in het bad had gemoeten. “Wanneer we hen in een of andere formule zouden dwingen om verantwoordelijkheid te dragen, zou een groot deel van hun kiespubliek inzien dat de toverformules totaal onrealistisch zijn. We zouden echt niet plat op de grond zijn gegaan voor al hun eisen, maar we wilden hen wel in het bad trekken in een of andere vorm van besturen.”

Verschillende studenten ondervroegen de minister-president daarnaast over de kimaatambities van de nieuwe Vlaamse regering. Jambon pleitte voor evenwicht tussen economische vooruitgang en klimaat. “Het zou mij niets kosten om te zeggen: wij gaan voor een CO2-reductie van 100 procent in 2050. Ik ben zeker dat ik tegen dan geen verantwoordelijkheid meer te dragen heb in Vlaanderen.” Maar de Vlaamse regering pakt het beter realistisch aan, vindt Jambon. “Wij kunnen wereldwijd het verschil maken door technologie te ontwikkelen en die in te zetten in landen die ze kunnen gebruiken. Daarom gaat er veel geld naar onderzoek en ontwikkeling.”

De klimaatspijbeleaars kregen opnieuw een oproep om hun protest te verplaatsen naar woensdagnamiddag en het weekend. “Als de oplossingen in technologie liggen, dan moet je op de schoolbanken gaan zitten, zodat je er mee richting aan kan geven”, aldus Jambon.

Plannen VRT

Ook over de plannen met de openbare omroep kreeg de N-VA’er vragen. “Er zijn in het verleden studies geweest die aantoonden dat bepaalde maatschappelijke tendensen meer dan ze relevant waren aan bod kwamen bij de VRT. “In de beheersovereenkomst zal er op moeten worden toegezien dat alle opinies min of meer proportioneel aan bod komen. Maar we gaan ons echt niet moeien met de panels voor De zevende dag of De afspraak.”

De VRT heeft mogelijk ook een rol te spelen in de promotie van de Vlaamse canon, die volgens Jambon te vaak als een karikatuur wordt afgeschilderd. De opmaak daarvan zal gebeuren door een wetenschappelijke en pluralistisch samengestelde commissie, verzekerde hij, en naast de witte zullen ook de zwarte bladzijden uit onze geschiedenis aan bod komen. “In het onderwijs zal het instrument worden aangereikt, maar niet worden verplicht”, aldus Jambon.