Brandstoffenhandelaars: “Oorlogsverklaring Vlaamse regering bedreigt tot 5.000 jobs”

De maatregelen die de Vlaamse regering wil nemen tegen stookolieketels brengen zowat 5.000 banen in gevaar. Dat zegt Brafco, de Belgische federatie van brandstoffenhandelaars. “Wij gaan dit met alle mogelijke middelen bekampen”, aldus algemeen directeur Johan Mattart.

Brafco organiseert vandaag/dinsdag haar eerste symposium. Dat was al langer gepland, maar de maatregelen die in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord staan, zijn een heet hangijzer voor de sector en werden dan ook aangesneden. “Een oorlogsverklaring”, zo verwoordde voorzitter Etienne Rigo het. “De sector bevindt zich op intensieve zorgen.”

De nieuwe Vlaamse regering wil vanaf 2021 stookolieketels bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties verbieden. Daarnaast moet het dan ook verboden worden om een bestaande stookolieketel te vervangen als er een aardgasnet in de straat ligt.

“Contraproductieve maatregelen”, meent Brafco. Volgens Mattart zou de regering beter inzetten op “het potentieel van bestaande technologieën”, door het vervangen van oude, energieverslindende toestellen door nieuwe stookolieketels juist fiscaal aan te moedigen, en in te zetten op synthetische brandstoffen die ook in stookolieketels gebruikt kunnen worden. Momenteel verwarmt volgens Brafco zowat een kwart van de gezinnen in Vlaanderen met stookolie.

Het aangekondigde Vlaamse verbod bedreigt tot 5.000 directe en indirecte jobs in de sector, aldus de federatie. “Het gaat onder meer om chauffeurs van tankwagens, onderhoudspersoneel, installateurs, controleurs en fabrikanten van ketels”, zegt Mattart. Brafco legt zich dan ook niet zomaar neer bij de beslissing.

“Wij gaan dat met alle mogelijke middelen bekampen, zowel juridisch als inhoudelijk”, aldus Mattart. Brafco heeft met name ernstige twijfels of de Vlaamse regering wel bevoegd is om een dergelijk verbod op stookolieketels uit te vaardigen. “Bart Tommelein (toenmalig Vlaams minister van Energie, red.) heeft vorig jaar iets gelijkaardigs voorgesteld, maar is dan teruggefloten omdat de Vlaamse regering daar niet voor bevoegd is. Als ze toen niet bevoegd was, waarom zou ze dat nu wel zijn?”.

De sectorfederatie vraagt alvast een overleg met kersvers energieminister Zuhal Demir (N-VA). “We willen onze grieven uit de doeken doen en de minister wijzen op de negatieve impact van de maatregelen.”